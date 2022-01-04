Yalova'da yolcu minibüsü ve panelvan çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Çiftkikköy ilçesinde bir yolcu minibüsüyle panalevanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizçalı Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Denizçalı Köyü Muhtarlığı'na 77 DC 481 plakalı yolcu minibüsü ile Y.K. yönetimindeki 77 ABM 006 plakalı panelvan ile çarpıştı. Kazada minibüste sıkışan bir yolcu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. - YALOVA