Yalova'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı
1 saat önce
Yalova'da yolların kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.
Yalova
'da yolların kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan 11 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Fethiye- İstanbul
seferini yapan şehirlerarası otobüs Yalova- Bursa
karayolu 2. kilometresinde, yolların kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda otobüste bulunan 27 yolcudan 11'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 11 yaralıyı Yalova Devlet Hastanesi ve çeşitli hastanelere sevk etti. Kaza sonrası Yalova Valisi Muammer Erol
, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Saim Çotuk - Emre Kaya/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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