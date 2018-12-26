Son Dakika Haberleri: Yalova'da Yollar Renklendi

Yalova'da Yollar Renklendi

49 dakika önce

YALOVA'da 'Renkli Sokaklar Projesi' kapsamında yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin ardından konteynerler yağlı boya tekniğiyle boyanarak kent estetiğine renk kattı.

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YALOVA'da 'Renkli Sokaklar Projesi' kapsamında yol, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin ardından konteynerler yağlı boya tekniğiyle boyanarak kent estetiğine renk kattı.

Yalova Belediyesi'nce geçtiğimiz aylarda 'Renkli Sokaklar Projesi' kapsamında mesire yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Proje devamında Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Bahtinur Hançer ve Umut Merkezi resim kursu kursiyerlerinin ortak çalışmasıyla konteynerler yağlı boya tekniğiyle boyanarak kent estetiğine renk kattı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, projede emeği geçenleri makamında misafir ederek plaketlerini takdim etti.

Başkan Salman, "Ekiplerimiz tarafından mesire yolunda başlattığımız çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kursiyerlerimizin emeğiyle sokağımız daha renkli hale getirildi. Yağlı boya tekniğiyle kursiyerlerimiz tarafından üç boyutlu boyanan konteynerler kent estetiğine renk kattı. Çevreye verdiğimiz önemi belirtmek amacıyla ağaç ve kuş teması kullanıldı. Projede emeği geçen öğretmenimiz Bahtinur Hançer ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:28 Kaynak: DHA

Yalova, Güncel
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