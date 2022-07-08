Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı - Son Dakika
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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı

08.07.2022 16:39
Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Çınarcık'ın Koru beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki A.Ş.Ç.'ye, N.A. (43) idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4-5 metre yerde sürüklenen çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ş.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bayram trafiği nedeniyle yoğunluk yaşanan karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk görünüyor. Yanlış zamanlamayla yola çıkan çocuklardan birine minibüs çarpıyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Çınarcık, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa minibüs çarptı - Son Dakika
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