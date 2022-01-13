Üye Girişi
Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi - Son Dakika

Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi

13.01.2022 11:52
Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında toplam 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında toplam 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi.

Ekipler, 2021 yılında kurdaki dalgalanmadan dolayı fırsatçılık yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. 6502 sayılı kanuna göre fiyat etiketi ve aşırı fiyat artışları denetlenerek, kurallara uymayan esnafların İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirimleri yapıldı. 423 pazar esnafının ise terazi ölçü ve ayar rutinleri gerçekleştirildi.

2020 yılından itibaren tüm dünyayı ve ülkemizi de etkileyen korona virüs nedeniyle de denetimler arttı. 2021 yılı içinde 50 bin kişiye korona virüs denetimi yapıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz 2021 yılı içerisinde 289 adet iş yerine işletme ruhsatı verildi. Ayrıca 141 iş yerinin ise ruhsat iptali gerçekleştirildi. - YALOVA

Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi
Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi

YORUMLAR
500

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ticaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi - Son Dakika


Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar Metaverse çılgınlığı sürüyor! Sultanahmet ve Ayasofya Camisi'ni satışa çıkardılar         
11:51
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar Sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar         
11:21
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den ülkenin doğusu için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
10:03
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12

Son Dakika Haberleri
11:47 Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek
11:47 HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!
11:45 Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!
11:42 Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı
11:39 Özcan Deniz'e İranlı sevgili vetosu! Annesi evi terk etti iddiası
11:19 ABD enflasyon verisiyle 60 kuruş düşen dolar, yükselişe geçti! Kur 13,53 seviyelerinde
11:08 Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!
11:07 13 Ocak 2022! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
10:55 Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 11:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'da zabıta 2021'de 8 bin 755 talep ve şikayeti değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement