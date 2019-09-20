Son Dakika Haberleri: Yalova'da zabıtadan okul kantinlerine denetim
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da zabıtadan okul kantinlerine denetim

1 saat önce

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.

Yalova'da zabıtadan okul kantinlerine denetim, System.String[]

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların kantinlerini denetledi.


Eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini mercek altına aldı. Ekipler, okulları tek tek dolaşıp incelemelerde bulundu. Denetimlerde ciddi bir aksaklıkla karşılaşılmazken, özellikle okul kantinlerinin mevzuata uygun çalıştırılması için işletmecilere ikazlarda bulunuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin aralıklarla süreceğini belirtti. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YASKİ Başkanı'ndan Yalova halkına uyarı: 4-5 saat içinde şehri lağım suları basacak
Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor! Son Dakika: Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:57:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da zabıtadan okul kantinlerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]