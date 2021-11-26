Zeytinciliği geliştirmek için seferber oldular - Son Dakika

Yalova'da Gemlik tipi sofralık zeytin üretiminde verimin artırılması için son dönemde destekleme ve proje bazlı çalışmalar yapılıyor.

Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde zeytin üreten çiftçiler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'ndan 2010'dan itibaren yaklaşık 1 milyon 133 bin lira destek sağlandı.

Ayrıca, 2017-2018 sezonundan bu yana "Zeytinde Periyodisitenin Kırılması" adlı proje yürütülüyor. Periyodisitenin (bir yıl ürün verme, bir yıl vermeme) etkilerinin azaltılması amaçlanan proje çerçevesinde çiftçilerin budama, bakım ve gübreleme konularında farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yapılıyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşayan çiftçi Hadi Tümer'in zeytinliğine gelen Yalova Valisi Muammer Erol, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, hasada katıldı. Vali Erol ve beraberindekiler, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle kurulan Tümer'in zeytinyağı fabrikasına geçerek çalışmaları inceledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da 33 bin 500 dekar alandaki yaklaşık 1 milyon ağaçtan bu sezon 10 bin tona yakın rekolte beklediklerini söyledi.

Zeytinde "var yılı, yok yılı" olduğunu hatırlatan Parıldar, 2021'de var yılında olduklarını ve ürünü değerlendirmeye yönelik projeler geliştirdiklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle il genelinde 2 fabrika kurulduğunu bildiren Parıldar, şöyle devam etti:

"Şu anda bahçesinde bulunduğumuz işletmemize yüzde 50 hibe desteği verdik. Kıymetli bir ürünümüz olan zeytini salamura yerine kurutma yöntemiyle sofralarımıza sunabilmek için Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile bir proje yürüttük. Kurutma yöntemiyle zeytin elde ettiğiniz zaman çevre açısından kirliliğini önlemiş, salamura sürecini kullanmamış ve acılığını kurutma yöntemiyle gidermiş olduğunuz için salamuradaki 4-6 aylık süreyi geçirmemiş oluyorsunuz. Diğer taraftan da sıfır tuzlu ürün elde ediyorsunuz. Özellikle tansiyon hastalarını düşünürsek bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tüketici açısından değerlendirdiğimiz zaman yüzde 7-9 salamurada zeytin üzerinde tuz kalıyor. Ancak kurutma yöntemiyle yaptığımız zeytinde sıfır tuzu yakalıyorsunuz ve bunun miktarını yüzde 1-3'lük kısmını zeytini sofraya hazırlarken kendiniz de ilave edebiliyorsunuz."

Parıldar, zeytinde yok yılı dönemlerinde işletmelerin ekonomik verim elde etmelerine yönelik bakım, besleme ve budama çalışması yürüttüklerini anlattı.

"Ağaç başına yaklaşık 20 kilogram zeytin alıyoruz"

Armutlu'da yaklaşık 1000 ağaçtan oluşan zeytinlikte oğlu Mehmet Sarı ile hasat yapan Hatice Sarı ise bu sezon verimden memnun olduklarını belirtti.

Hayvancılık yaptıkları için gübreyi bu şekilde temin ettiklerini dile getiren Sarı, "Bu sene az bekliyorduk ama beklediğimizin üstünde olacak inşallah. 3 ton gibi bir zeytinimiz olacak. Fabrikaya göndermiyoruz, satıyoruz. Kooperatife bir kısmını veriyoruz. Biraz da kendimiz için organik yağ sıktırıyoruz." dedi.

Sarı, hasadı yaklaşık 15 günde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Mehmet Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hayvancılık ve zeytincilikle ilgili projelerinden destek aldıkları bilgisini verdi.

Zeytin ağaçlarının yanı sıra 200 küçükbaş hayvana sahip olduklarını bildiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaç başına yaklaşık 20 kilogram zeytin alıyoruz. İl Müdürlüğünün uyguladığı 'var yılı yok yılı' desteğiyle verimimiz arttı, zeytinimiz de iyi oldu. Zeytinlerimizin bir bölümünü yağlık olarak ayırıyoruz. Bir numarayı Marmarabirlik'e veriyoruz. Kalanı da kendimiz için satıyoruz. Zeytinciliğin, budamasından ilaçlamasına, gübrelemesine her aşaması zor ama alıştık. Zeytinde makine olunca birkaç kişinin işini yapıyorsunuz. Bu sene birinci boy için 20 lira, orta boy 15 ve yağlık zeytin ise 7 lira olarak belirlendi. Bu sene, geçen seneye göre iyi."

Armutlu'da zeytinyağı işleme tesisi kuran Hüseyin Öztürk de Bakanlık destekleriyle 2018'de başladıkları üretim sayesinde bölgedeki çiftçilerin il dışına gitmediğini, onların ürünlerini alıp işlediklerini aktardı.