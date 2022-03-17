Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

17.03.2022 21:34
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Yalova'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarpması sonucu yaşanan trafik yoğunluğu, ikinci bir kazanın yaşanmasına neden oldu.

Uzun araç kuyruğunun ulaştığı Çiftlikköy ilçesindeki yolda bekleyen 6 otomobile arkadan gelen 77 P 0394 plakalı midibüs çarptı.

Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.

Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Tragger, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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