Alınan bilgiye göre, 3 Temmuz'da evinden ayrılan ve arama çalışmaları devam eden Cahit Turan 'ın cesedi, Tavşanlı bölgesinde bir tersanenin havuzunun yakınında bulundu.

Kaynak: AA

Cahit Turan, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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