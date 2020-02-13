Yalova'daki çiçek mezatlarında

Türkiye'nin çiçek üretim merkezlerinden Yalova'daki mezatlarda "14 Şubat Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor.

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinde görevli ziraat mühendislerinden Onur Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yalova'nın yanı sıra İzmir, İstanbul, Mersin, İzmir'de yetiştirilen çiçeklerin mezata getirildiğini söyledi.

Kooperatifin Yalova Şubesi olarak normalde 60-70 koli olan satışlarının 200 koliye yükseldiğini vurgulayan Ateş, "Çiçek bu dönemde bayanlara çok fazla giden bir hediye. Normal zamanlarda çiçek fiyatları düşük oluyor ama bu özel günlerde epeyce yükseliyor." dedi.

Sevgililer Günü'nde en fazla kırmızı gülün rağbet gördüğünü anlatan, normalde dalı 5 lira olan bu çiçeğin fiyatının son günlerde 10-12 liraya çıktığını dile getirdi.

Ateş, "Türkiye'nin her tarafında üretim var ama Marmara Bölgesi bugünlerde daha soğuk olduğu için özellikle güneydeki Adana, Antalya, Mersin, İzmir gibi yerlerde üretim daha fazla. O yüzden oradan buraya daha çok gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Mezata katılan çiçekçiler de müşterilerinin fazla rağbet gösterdiği kırmızı güle ulaşmak için kıyasıya rekabete girdi. Kırmızı gül alabilen çiçekçiler sevinirken, fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olanlar ise diğer ürünlere yönelmek zorunda kaldı.