Yalova'daki Deprem Anı Okul Kamerasında

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sırasında özel bir okulda bulunan öğrencilerin binadan çıkarılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sırasında özel bir okulda bulunan öğrencilerin binadan çıkarılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem esnasında il merkezindeki bir özel okulda yaşananlara dair güvenlik kamerası görüntüleri, deprem tatbikatlarının öğrenciler tarafından iyi benimsendiğini gösterdi.



Okulun Anaokulu Müdürü Nergis Özören, gazetecilere yaptığı açıklamada, 750 öğrencisi olan okulda deprem sırasında öğrencilerin derste olduğunu söyledi.



Depremi hissettiklerini belirten Özören, "Küçük çocuklar anlamadı. Biz onları yağmuru incelemek üzere diye dışarı aldık. Panik yaratmadık. Herhangi bir korku hisseden öğrencilerimizi rehber öğretmenlerimiz her birini ayrı ayrı rahatlattı." diye konuştu.



Daha önce yapılan tatbikatların faydasını gördüklerini aktaran Özören, "Tüm birimler sivil savunma ekibimizle hızlıca tahliye edildi. Çok hızlı boşaltıldı. Okulda buluşma noktasında bir araya geldik öğrencilerimizle. Bir nefes aldıktan sonra tekrar giriş kapılarımızdan sınıflarımıza geçtik ve derslerimize kaldığımız yerden devam ettik. Hızlı tahliye etmenin rahatlığını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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