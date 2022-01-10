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Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

10.01.2022 23:15
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'da düzenlenen fuhuş operasyonunda mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan 10 yabancı uyruklu kadının ise sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Yalova ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde düzenlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda toplam aralarında 4 kamu görevlisinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan N.C (50), A.G (51), L.D (45), G.Ç (31), O.A (43), S.S (35), C.A (49) Ş.E (57), H.K (45), A.V.(32) M.T.(26), S.K (26), H.S (32) ve K.K(29) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakılırken 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan Özbekistan uyruklu kadınlar B.O (28) S.G(38), J.K (42), S.A (27), O.K (32), S.Y(35), S.K (34), Kırgızistanu A.Z (20), A.M (21) ve K.A'nın (31) sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Polisin düzenlediği operasyonların detayları da ortaya çıktı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince Çiftlikköy İlçesinde faaliyet gösteren restoranda Özbekistan ve Kırgızistan Uyruklu bayanları konsomatris olarak çalıştırıldıkları, garsonların yönlendirmesiyle erkek müşterilerle tanıştırıldığı, eğlence bitiminde ilimiz idaresindeki otellere fuhuş amaçlı gönderildikleri öğrenildi. Fuhuş çetesinin hamile kalan kadınları kürtaj yaptırılarak tedavisi bitmeden zorla fuhşa sevk ettikleri, ticari ve okul servisi araçlarını da bu amaçla kullandıkları belirlendi.

İşyeri işletmecilerinin bazı kamu görevlilerine menfaat sağlayarak yapılacak denetimler konusunda bilgi sızdırdığı eylemlerinin açığa çıkmaması için plan dahilinde tedbir uygulayarak hareket ettikleri gözlemlendi. Mekana bağlı çalışan kadınların ise Yalova merkez ve Çiftlikköy ilçesinde olmak üzere toplam 6 ayrı adreste tuttukları belirlendi. Mekana getirilen kadınların Türkiye'de uzun dönem kalmaları sağlanarak fuhuş yapabilmeleri amacıyla ikamet tezkeresi işlemlerinin zanlılar tarafından yürütüldüğü tespit edildi.

Yapılan aramalarda, 1 Adet 7,65 mensei belli olmayan seri numarasız tabanca yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda suç unsuru doküman, 5 adet başka firmalara ait post cihazı ile suçtan elde edilen gelir kapsamında 25 bin 300 TL, 300 dolar, 100 avro, 15 adet cep telefonu ele geçirildi. - YALOVA

Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Kocaeli, Yalova, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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