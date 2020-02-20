Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı - Son Dakika

Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı

7 saat önce

Yalova'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yalova'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı, System.String[]

Yalova'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve 3 ilçede düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadınlarda HIV ve Hepatit B tespit edildi

Öte yandan, fuhuş yaptıkları belirlenen ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyruklu 28 kadının işlemleri sürüyor.

Kadınlara yönelik sağlık kontrollerinde birinin HIV, 2'sinin de Hepatit B taşıdığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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