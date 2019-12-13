Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik 300 polisin katılımıyla dün sabah saatlerinde başlatılan geniş çaplı operasyonun geç saatlere kadar sürdüğü belirtildi.

Operasyonda uyuşturucu satıcısı 8 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilerek, yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile bunlara ait fişekler ve kaçak içki ele geçirildiği aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin de yakalandığı ifade edildi.

Yalova'da dün polis ekiplerince hava destekli uyuşturucu operasyonu başlatılmış, çok sayıda evde arama yapılmıştı.

Yalova, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tefecilere 'hanımağa' operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri
22:44 AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas oldu - Son Dakika
22:42 İstanbul Valiliği Yeni Yıl Yortusunu kutladı - Son Dakika
22:41 Yörüklerden muhtarlara 'mini kitaplık' hediyesi - Son Dakika
22:40 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
22:36 Dışişleri Bakanlığından AB Konseyi'ne tepki - Son Dakika
21:08 Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'daki hava destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]