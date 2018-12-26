Yalova'daki Heyelan Dehşeti Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
1 saat önce
Yalova'da 25 yıllık istinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü.
Yalova
'da 25 yıllık istinat duvarı 2 binanın üzerine çöktü. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, ev sahipleri geceyi dışarıda geçirdi. Olayın dehşeti ise günün ağarmasıyla gün yüzüne çıktı.
Olay, Çınarcık
ilçesi Esenköy
Beldesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yıllık istinat duvarı aşırı yağışlar ve toprak kaymasıyla beraber birisi inşaat halinde 5'er katlı 2 apartmanın üzerine çöktü. Büyük bir gürültünün ardından apartmanlardan birisinde yaşayan 10 aile telaşla evlerini terk etti. Oturulan apartmanın 3. ve 4. katındaki duvarlar yıkıldı. İnşaat halindeki diğer apartmandaki hasarın daha az olduğu gözlendi.
Büyük paniğin ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi akrabalarının yanında ve dışarıda geçirdi. Bölgede incelemeler sürüyor. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: İHA
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