Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı

02.05.2022 14:20
Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi almayan Yalova'daki huzurevleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 yıl aranın ardından ilk misafirlerini kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi almayan Yalova'daki huzurevleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 yıl aranın ardından ilk misafirlerini kabul etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel ve protokol üyeleri, Paşakent Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin tarafından karşılanan Vali Erol ve beraberindekiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir misafir ağırlayamayan merkezde barınan huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Merkezde barınanlardan Hakkı Saygı, bayramların insanları yakınlaştırıp birleştirdiğini söyledi.

Büyüklerin özellikle bayramlarda unutulmaması gerektiğinin altını çizen Saygı, "Küçükler de büyüyecek yaşlanacaklar. Devlet erkanı gelerek bizi ziyaret ettiler. Bizim bayramımızı kutladılar. Onlara şükranlarımızı arz ederiz. Herkesin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Ahmet Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki personelle bayramlaşan Vali Erol ve beraberindekiler, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuk ve yaşlılarla, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde emniyet mensuplarıyla da bayramlaştı.

Ziyaretlerde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı
Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı
Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı
Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı

YORUMLAR
500
ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ramazan Bayramı namazı ADDİS ABABA - Etiyopya'da Ramazan Bayramı namazı Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi Muğla, Burdur ve Isparta'da bayramlaşma töreni düzenlendi Muş ve Hakkari'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi Muş ve Hakkari'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Ramazan Bayramı, Rehabilitasyon, Huzurevi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:56:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement