Üye Girişi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi - Son Dakika

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

10.02.2022 21:04
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı. Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı. Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

(Erhan Erdoğan - İlkay Altay/ İHA)

İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

YORUMLAR
500

Namık Kemal, Çiftlikköy, Yalova, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:12 Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına tepki gösterdi: Yırtar atarım
21:10 Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı
20:57 Muş'ta ortaya çıkan yılan bilim dünyasını şaşırttı! Kış uykusunda olması gerekiyordu
20:55 Karadenizli ünlü müzisyen Sait Uçar'ın cenazesinde büyük ihmal! Tabutun konulduğu tahta sehpa tepki topladı
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 21:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: İlkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement