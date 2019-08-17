Son Dakika Haberleri: Yalova'daki kazada Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti
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Yalova'daki kazada Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti

1 saat önce

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir vidanjör ve üç otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yalova'daki kazada Suudi Arabistan vatandaşı hayatını kaybetti, System.String[]
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir vidanjör ve üç otomobilin karıştığı kazada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova-Çınarcık kara yolu Koru beldesi mevkisinde, M.G'nin kullandığı Koru Belediyesine ait 77 AAG 686 resmi plakalı vidanjör, karşı şeritten gelen Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı Ahmad Abdullah (42) yönetimindeki 34 BIZ 524 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Bu sırada aynı yolda seyreden M.İ. yönetimindeki 77 AB 331 plakalı otomobil de kaza geçiren araçlardan kurtulmaya çalıştığı sırada C.B. yönetimindeki 34 KV 5489 plakalı otomobile çarptı.
Kazada şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü Alahmadı Ahmad Abdullah (42), kadın yolcu Alahmadı Amal Salman (35), Alahmadı Alanound Ahmed (9), Alahmadı Shahad Abdullah (15), Alahmadı Rama Abdullah (14) ve Alahmadı Abdulaziz Abdullah (6) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsü Alahmadı Ahmad Abdullah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer araçlardaki sürücü ve yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Vidanjör sürücüsü gözaltına alındı.
Suudi Arabistan, Avrupa Birliği, Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:57 Kaynak: AA
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