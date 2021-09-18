İstihdam garantili protokol, meslek lisesine başvuruları yüzde 25 arttırdı

Yalova'da eğitim veren Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yalova İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) garantili istihdam ve burs protokolüyle, öğrencilerin iş hayatına henüz eğitimlerinin başındayken adım atmasını sağlayacak.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yalova İMES OSB arasında ağustosta imzalanan protokol kapsamında pilot okul seçilen lise, yeni eğitim öğretim yılına hızlı giriş yaptı.

Son teknolojiyle donatılan atölyeleri, laboratuvarları ve modern görünümüyle ayrı bir kimliğe kavuşan okul, özellikle öğrencilere istihdam garantisi ve burs verilecek olmasıyla kayıtlarında yüzde 25'lik artış yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, protokol kapsamında meslek lisesinde eğitim gören öğrencilerin çok ayrıcalıklı olacağını söyledi.

Öğrencilerinin protokol sayesinde direkt sektörle bir araya geleceğini anlatan Yeniyol, "Çocuklarımıza mesleki eğitimi özendirmede, Yalova İMES OSB bünyesinde burs verilecek, direkt fabrika ve atölyelerde ehil ustalarla çalışma imkanı sağlanacak. Protokolle ayrıca okulumuzun bilişim, elektrik-elektronik, metal gibi bölümlere de yüklü bir miktarda harcama yapılarak bütün laboratuvarların yenilenmesi sağlanacak. Yalova'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yeniyol, protokolle okulda önemli değişimler yaşandığını, bunun da liseye büyük ivme kazandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem maddi hem manevi açıdan büyük bir kazanım oldu kent için. Bundan sonra elektrik-elektronik, bilişim, metal gibi alanlarda çocuklarımız okuyacak, burslarını alacak ve yüzde 50 garantili bir iş sahasına çıkacak. Akademik eğitimi kesinlikle göz ardı etmiyoruz ama mesleki teknik eğitimin de Türkiye'nin üzerinde itici bir güç olacağına canıgönülden inanıyoruz. Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız da bize büyük destek veriyor. Çocuklarımız şimdi erken ve çabucak, lise sıralarındayken hayata atılıyor, hayata dokunuyor. Bu sektörle yapılan iş birliğinde en önemli konu, çocuklarımız direkt istihdama katılıyor olacak."

"Bir hayali başarmak için sadece üniversite diplomasına ihtiyacınız yok"

Yalova İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ise sanayicilerle yapılan görüşmelerde birincil sorunun yetişmiş kalifiyeli ara eleman olduğunun görüldüğünü, bu nedenle meslek lisesi kurma yerine mevcut bir okulun niteliğini artırmayı tercih ettiklerini belirtti.

Vali Muammer Erol himayesinde bir protokol imzaladıklarını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda okulumuzun teknik ve alt yapı ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarımıza hızlıca başladık. Buradaki amacımız, Avrupa'daki gibi meslek sahibi olmayı ayrıcalıklı kılma, hak ettiği itibarı yeniden kazandırma gibi bir derdimiz var. Gençlerimizde bir üniversite okumak gibi bir refleks var. Bu çok altı dolmadan oluşan standart bir refleks artık. Ülkemizin, sanayinin, ekonominin üniversite mezunlarına ihtiyacı var ama bu kadarına yok. Milyonlarca üniversite mezununa bu ülkenin ihtiyacı yok. Üniversite mezunundan daha çok ara elemana, kalifiye ara elemana ihtiyaç duyuyor reel ekonomi. Gerek sosyal gerek ekonomik olarak sunduğu imkanlar da üniversite mezununa sunduğu imkanlardan daha fazla."

Staj, burs ve okul sonrası iş garantisi noktasında bütün sanayicilerin projeye tam destek verdiğini ve ilk günden itibaren tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleki eğitimde hep birlikte Türkiye'nin yüz akı bir başarıya Yalova'mızda imza atacağız. Biz reel sektör olarak buradaki kardeşlerimizi istihdam etmeye, kısa zamanda hayatın içerisine, ekonomiye kazandırmaya hazırız. Şöyle bir iddiayı koyuyoruz ortaya, buradan mezun olan kardeşlerimizin en az yüzde 50'sini bir an önce ekonominin tam göbeğine, reel sektöre, sanayiye, üretime kazandırma hedefi ve iddiasındayız. O anlamda bu projeden çok umutluyuz ve çok heyecanlıyız. Öğretmen ve öğrencilerimizde bu dönüşüm heyecanını görmek bizi ayrıca motive ediyor. Bir hayali başarmak için sadece üniversite diplomasına ihtiyacınız yok. Bu gençlerimize biz aslında farklı bir pencereyi sunmuş olacağız. Buradan çok kıymetli iş adamları, sanayicilerin gelişeceğine inanıyorum."

Okul müdürü Fatih Olğun, protokol sonrası öğrencilerini kaydettirmek isteyen velilerin ısrarlı talepleriyle karşı karşıya kaldıklarına işaret etti.

Öğrenciler ise hem burs alıp hem de mezuniyetin ardından hazır işlerinin bulunacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.