Son Dakika Haberleri: Yalova'daki Otelin Ruhsatsız Barına Operasyon

Yalova'daki Otelin Ruhsatsız Barına Operasyon

1 saat önce

Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelin ruhsatsız barına düzenlenen operasyonda 750 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Yalova'daki Otelin Ruhsatsız Barına Operasyon, System.String[]
Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan bir otelin ruhsatsız barına düzenlenen operasyonda 750 şişe alkollü içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı, Termal ilçesine bağlı Akköy'de bulunan bir otelde ruhsatsız şekilde bar işletildiği bilgisi alındı.

Jandarma ekipleri, belirlenen otele düzenlediği operasyonda, ruhsatsız bar bölümünde yapılan kontrolde, toplam 750 şişe çeşitli alkollü içki geçirildi.


İşletme sorumluları hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:57 Kaynak: AA

Jandarma, Termal, Yalova, Güncel
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