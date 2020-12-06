Yalova'daki silahlı saldırıyla ilgili 7 gözaltı - Son Dakika

Yalova'da bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 Aralık 2020 tarihinde Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde bir işyerine silahlı saldırıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İki grup arasında daha önceden devam eden husumet nedeniyle olayın yaşandığı belirtildi.
Olayla ilgili tüm şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Zanlıların Yalova Emniyeti'ndeki işlemleri devam ediyor. - YALOVA
- Kaynak: İHA
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