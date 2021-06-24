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Yalova'daki tersane ve fabrikalarda "yerinde aşı uygulaması" seferberliği - Son Dakika

Yalova'daki tersane ve fabrikalarda "yerinde aşı uygulaması" seferberliği

24.06.2021 09:43
Yalova'daki tersane ve fabrikalarda

Yalova'da, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yurt genelinde başlatılan yerinde aşı uygulaması kapsamında önemli mesafe alındı.

Yalova'da, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yurt genelinde başlatılan yerinde aşı uygulaması kapsamında önemli mesafe alındı.

Kurban Bayramı öncesinde yaş ve risk gruplarındaki herkesi aşılamayı hedefleyen İl Sağlık Müdürlüğü, tersane, fabrika, sera, inşaat ve tarımsal işletmeler gibi çalışan sayısı fazla olan tesislere yoğunlaştı.

Altınova ilçesinde 26 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesi ve diğer alanlarda aşılamaya hız veren ekipler, il nüfusu 276 bin dolayında olan Yalova'da yapılan aşı sayısında 187 bin 500'ü geçti. Bunun 122 bini aşkınını birinci doz, 65 binden fazlasını da ikinci doz aşılar oluşturuyor.

Aşıya ulaşmada sıkıntı yaşayanlara da ekip gönderiliyor

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, AA muhabirine, 15 ekipten 30 sağlık personelini yerinde aşı için görevlendirdiklerini söyledi.

İhtiyaç duyulması halinde bu sayıyı artırabileceklerini belirten Eray, ayrıca tüm sağlık kuruluşlarında aşı uygulamasına devam edildiğini, randevusuz gelenlerin de aşılandığını aktardı.

Aşıya ulaşmada sıkıntı yaşadığını bildirenler için muhtarlıklarla koordineli şekilde ekipler sevk edildiğini anlatan Eray, "Ekiplerimizle köy ve mahallelerimize de giderek yerinde aşı uygulaması yapmaktayız. Risk grubumuzda bulunan vatandaşlarımızdan yaklaşık yüzde 60'ının ilk doz aşısını yapmış bulunmaktayız. Hedefimiz bayrama kadar bu aşılama sürecini bitirmek. İlimizde çifte bayram yaşanmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

İl genelinde randevu alanların yüzde 92'sinin aşı yaptırmaya geldiğine değinen Eray, bu durumun Yalovalıların salgınla mücadeledeki hassasiyetini gösterdiğini vurguladı.

Altınova Devlet Hastanesinden hemşire Şerzan Sezgin, "Yerinde aşı uygulaması ile insanlara rahat ulaşabiliyoruz. Gün içinde 600-700 kişiyi aşılıyoruz. Hızlı bir şekilde inşallah bütün ülkeyi aşılayıp bu virüsten kurtuluruz." dedi.

"Bize zaman kaybından kurtulmayı sağladı"

Bir tersanede çalışan Suat Timurcu da aşının ayaklarına kadar getirilmesinden mutluluk duyduğunu, bu sayede işlerinin aksamadığını belirtti.

Tersane operatörlüğü yapan Hüseyin Sarıgül ise şu ifadeleri kullandı:

"Yerinde aşı uygulaması çok iyi oldu. Çünkü kalabalık bir ortamda çalışıyoruz. Bize zaman kaybından kurtulmayı sağladı. Sonuçta tersanede çalışıyoruz ve zaman bizim için çok önemli. Sağlıkçılarımızın buraya kadar gelip bize aşımızı yapması bizim için çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız ve tüm yetkililerimize teşekkür ederiz."

COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Fabrika, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'daki tersane ve fabrikalarda 'yerinde aşı uygulaması' seferberliği - Son Dakika


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