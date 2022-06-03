Şüphelilerden A.Y ve B.T tutuklanırken F.Y. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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