Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

03.06.2022 12:58
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 865 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının Metamfetamin ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1-2 haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken 865 gram metamfetamin, 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Y ve B.T tutuklanırken F.Y. ile A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YALOVA

Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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