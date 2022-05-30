Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika
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Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

30.05.2022 12:54
Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama

Yalova'da geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol güzergahları ve Ro-Ro Gümrük Muhafaza X-Ray Sistemi ile yapılan çalışmalarda 4 kilo 350 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 4 gram eroin, 4 gram Afyon sakızı, 4 tabanca, 27 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden R.B., P.Ç., M.E.D. ve M.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada ise 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 25 gram metamfetamin ele geçirildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Metamfetamin, Uyuşturucu, Yalova, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 tutuklama - Son Dakika


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