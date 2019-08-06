Yalova'daki uyuşturucu operasyonu

Yalova
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran
uyruklu 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar S.T, M.Y. ve A.T'nin ise sınır dışı edilmesine karar verildi. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran uyruklu H.B.N'nin adresinde, uyuşturucu saklamak için hazırlanmış gizli bölmeli valizler ve 1 kilo 47 gram Afyon
sakızı ele geçirilmişti. Bu kişiyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle aynı ülke vatandaşı S.T, M.Y. ve A.T. ise Yalova'ya bir araçla geldikleri sırada yakalanmış, araçta silah ve fişekler bulunmuştu.