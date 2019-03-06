Son Dakika Haberleri: Yalova'daki Yangında 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Yalova'daki Yangında 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde apartmanda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Yalova'daki Yangında 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde apartmanda elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında, 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Çınarcık'taki Kırlangıç Sitesi'nde bulunan apartmanda iddiaya göre, elektrik kontağından yangın çıktı. Apartmanın en üst katındaki dubleks dairede çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın bitişikteki daireye de sıçradı.

Alevlere Yalova ve Çiftlikköy'den gelen 8 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı dairede Suriyeli mülteci ailenin oturduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:51 Kaynak: DHA

Kırlangıç Sitesi, Çınarcık, Yalova, Güncel
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