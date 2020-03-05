Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu - Son Dakika

Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu

6 saat önce

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı.

Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu, System.String[]

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamına hakim karşısına çıkan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi ise adlı kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıktı.


Yalova Belediyesinde yaşanan yolsuzluk sonrası pazartesi günü gözaltına alınan 5 kişi bugün hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme sonrası A.R.A., T.K ve T.D. tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.


Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanlığı görevinden soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de içinde olduğu toplam 17 kişi tutuklu yargılanıyor. - YALOVA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Jandarma denetimi öncesinde bilgi sızdırdığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 03:22:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 17 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]