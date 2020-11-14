Yalova'dan 21 yıl sonra İzmir'de yaşadıkları deprem nedeniyle korkudan hasarsız evlerine giremiyorlar - Son Dakika

Yalova'dan 21 yıl sonra İzmir'de yaşadıkları deprem nedeniyle korkudan hasarsız evlerine giremiyorlar

14.11.2020 12:29
Yalova'dan 21 yıl sonra İzmir'de yaşadıkları deprem nedeniyle korkudan hasarsız evlerine giremiyorlar, System.String[]

TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Yalova'dan İzmir'e taşınan Hasan İnce, Bayraklı ilçesindeki evleri zarar görmemesine rağmen yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos 1999 depreminde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle Yalova'dan İzmir'e taşınan Hasan İnce, Bayraklı ilçesindeki evleri zarar görmemesine rağmen yaşadıkları korku nedeniyle evlerine giremiyor.

Bayraklı Smyrna Meydanı'ndaki çadır kentte kalan 58 yaşındaki emekli Hasan İnce, AA muhabirine, Yalova'da yaşadıkları evin 1999'da ağır hasar gördüğünü ve bu nedenle İzmir'e göç ettiklerini kaydetti.

Bayraklı ilçesinde satın aldıkları evin depreme dayanıklılığı konusunda araştırma yaptıklarını anlatan İnce, 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremde evlerinin hasar almadığını ancak korktukları için yuvalarına giremediklerini söyledi.

Gölcük depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen kendilerinde yarattığı travmanın hala sürdüğünü anlatan İnce, "O zaman da çok korkmuştuk. Bizim evimiz ağır hasar almıştı. Komşularımız ve 500'e yakın dostumuzu kaybettik. Yalova'da da İzmir kadar bina yıkılmıştı, o kadar büyüktü. Deprem korkusunu hep içimizde yaşadık. Depremi bu sefer İzmir'de yaşayınca yine o günleri hatırladık. Evimiz hasar almamasına rağmen korktuğumuz için kurulan çadır kentte kalmaya başladık." dedi.

"Devlet, yanımızda"

Devletin tüm olanaklarıyla İzmirli afetzedelerin yanında olduğunu anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Gölcük depreminde ilk gün devlet oraya gelememişti ama İzmir depreminde devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Çadır kente hiçbir sıkıntımız yok. AFAD'tan olsun, Türk Kızılaydan ve hayırseverlerden olsun çok destek geliyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Tek sorunumuz havaların soğuması."

İnce, depremin ardından görevlilerin eşine psikolojik destek verdiğini de sözlerine ekledi.

Hasan İnce, Bayraklı, Yalova, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'dan 21 yıl sonra İzmir'de yaşadıkları deprem nedeniyle korkudan hasarsız evlerine giremiyorlar - Son Dakika


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