Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu - Son Dakika
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Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

10.09.2022 02:56
Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu

Yalova'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Yalova'dan çaldıkları otomobille Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, Muradiye Mahallesi Süpürgelik mevkisinde plakasız bir otomobili taşıyan çekiciyi takibe aldı.

Ekipler, otomobilin bölgedeki bir bahçede çekiciden indirilmesi üzerine aracın başında bekleyen İ.A. (22) ve Y.C'nin (21) GBT sorgusunu yaptı. Herhangi bir suçtan aranmadıkları belirlenen gençlerden birinin üzerinden 77 DZ 831 plakalı araca ait ruhsat çıktı.

Ruhsatın çekiciden indirilen otomobile ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, araç için Yalova'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu tespit etti.

Söz konusu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Yalova'dan geldiklerini ve aracın plakasını İznik yolu üzerindeki bir çöp kovasına attıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Orhangazi, Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'dan çalınan otomobil Bursa'da bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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