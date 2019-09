Yalova'dan Diyarbakır annelerine tam destek

Yalova'da STK'lara üyesi kadınlar, Diyarbakır HDP teşkilatı önünde dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek için meydanlara indi. Diyarbakır annelerine, "Yanınızdayız" mesajı gönderen Yalovalı anneler, "Anaların bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır" dediler.



Dağa kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek için 81 ilde eş zamanlı eylemler gerçekleştirildi. Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan çeşitli STK'lara üye Yalovalı kadınlar, buradan Diyarbakır'a destek mesajı gönderdi. Konuyla ilgili açıklamayı ise emekli öğretmen Güler Çandır okudu. Açıklamada, "Yaklaşık yarım asırdır ülkemiz bir terör belasının içine düşürülmüştük. Bu süreçte en büyük zararı hiç kuşkusuz ki bölge halkımız görmüştür. Ülkemizin ilerlemesini istemeyen şer odakları elimiz kolumuzu bağlamak, bizi bize kırdırmak maksadıyla terör örgütünü masa olarak kullanmakta, devletimizi aşağı çekmeye, güçsüz düşürmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar bu girişimlerin her defasında Türk milletinin çelikleşmiş iradesi karşısında diz çökenler bugün Diyarbakır'da HDP binası önünde toplanan anneler karşısında tamamen hezimete uğramışlardır. Devletimizin bugüne kadar teröre karşı yürüttüğü mücadele oturma eylemi yapan anaların cesaret kazanmalarını sağlamıştır. HDP önünde oturan anaların çığlığı aslında bölge halkımızın teröre karşı öfkesinin ve nefretinin çığlığıdır. Türk milleti büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla gösterdik. Oturma eylemi yapan analar terörün kökünü kazımak için atılabilecek en büyük adımı vatandaş, asker, polis bir araya gelerek, devletle bütünleşerek atmıştır. Terörü alet olarak kullanan dış güçlerin oyununa gelmememiz gerekmektedir. Onların istediği, ülkemizi bir batağın içine çekmektir. Terörizmin yok edilebilmesi için alınacak ekonomik ve sosyal tedbirlerin sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konfederasyonumuz bu yönde devletimizin atacağı her türlü adıma gücünün yettiği kadar destek vermeye hazırdır. Teröre karşı millet olarak göstereceğimiz tepki son derece önemlidir. Analarımızın bu eylemi Türk'ü ile Kürdü ile Laz'ı ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre karşı dimdik durduğunu dost düşman herkese göstermiştir. Bugün Diyarbakır'da gördüğümüz birliktelik ülkemizin tarihine bir dönüm noktası olarak geçecek güzelliktedir. Anaların bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır. Biz de Diyarbakır'da terör örgütüne direnen anaların yanındayız. Terör örgütü ve onun açık, dolaylı destekçisi olan diş ve iç odakları bilmelidir ki, ülkemizi bölmeye kimsenin gücü etmeyecektir" denildi. - YALOVA