Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Yalova Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi.

Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Yalova Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi.

Kampanyada toplanan 525 çuval kıyafet, 20 çuval ayakkabı, 283 çuval battaniye ve yorgan, 72 koli gıda malzemesi başta olmak üzere bebek bezi, oyuncak, halı, su, ısıtıcılar tıra yüklendi.

Elazığ'daki Çölyak ve PKU hastaları için de hazırlanmış olan glutensiz gıdalar deprem bölgesine gönderildi.


Yardımların tıra yüklenmesi sonrasında açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, depremin acısını en iyi bilen kişilerden olduklarını belirterek, bu yüzden bir depremin ardından yüreklerinin iki kere yandığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki ihtiyaçların ne olduğunu iyi bildiklerini anlatan Salman, şöyle konuştu:

"Yalova halkı, bugün Elazığ'a yola çıkmak üzere olan tırı, kendi elleriyle doldurdu. Elazığ ve Malatya'daki hemşerilerimizin acısını biraz azaltırsak Yalova olarak ne mutlu bize. Bir kez daha depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, acılı ailelere baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Allah bir daha göstermesin. Deprem bilincinde olan bir kentiz. Deprem yine gelecek. Gerekli tedbirlerin ve radikal kararların bütün ülkemizde bir an önce alınmasını istiyorum."

Sivrice, Deprem, Yalova, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olası İzmir depremi için korkutan rapor: Can kaybı 30 bini bulacak
Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:54:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'dan Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]