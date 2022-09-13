Yalova'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
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Yalova'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

13.09.2022 17:06
Yalova'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Yalova'dan Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan insani yardım tırı törenle uğurlandı.

Yalova'dan Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan insani yardım tırı törenle uğurlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Yalova Valiliği organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi selden etkilenen Pakistan'a dualarla gönderildi.

Yardımla ilgili gazetecilere açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammet Edib Özyılmaz, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Yalova olarak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Özyılmaz, "Sayın Valimizin önderliğinde AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İl Müdürlüğü olarak vakfımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarından da aldığımız destek neticesinde Yalova'mızdan gıda ve temizlik malzemeleri olarak 1477 kolimizi Pakistan'a uğurlamış olduk. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve coğrafyamızı afetler ve musibetlerden korusun." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Pakistan, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
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