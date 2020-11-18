Yalova'dan Suriye'ye 25 ton un gönderildi - Son Dakika

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yalova Şubesi, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere 25 ton un gönderdi.

Kampanya kapsamında Yalova'da toplanan 25 ton un, düzenlenen törenin ardından dualarla Suriye'ye yola çıktı.

Programda konuşan Şube Başkanı Ferhat Karaboğa, vakıf olarak dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurlara el uzatmayı görev bildiklerini ifade etti.

Yaklaşık bir aydır sürdürdükleri un kampanyası ile 25 ton unu bölgeye göndereceklerini aktaran Karaboğa, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle vakfımız 81 ilden bölgeye yardımlar yapma kararı almıştır. 9 yılı geride kalan Suriye'deki iç savaşın en büyük mağdurları, hiç şüphesiz siviller olmuştur. 2020 yılı itibariyle, savaş nedeniyle ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı yaklaşık 6 milyondur. Kamplarda ise yüzbinlerce kardeşimiz kalmaktadır. Kış şartlarının başladığı bölgede en temel ihtiyaç hiç şüphesiz yiyecektir." diye konuştu.

Suriye'deki insanların sıkıntıları bitene kadar görevlerini yerine getirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Karaboğa, "Peygamberimizden, komşumuz açken tok uyuyamayacağımızı öğrendik. Yalova, gerek il içinde aşeviyle, gerekse de komşularına cömert davranma konusunda yüksek bir bilinç gösteriyor." dedi.

Okunan duanın ardından tırın yola çıkmasıyla son bulan törene, Vali Muammer Erol, kurum müdürleri, sendika ve dernek yöneticileri katıldı.