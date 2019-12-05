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Yalova'dan Türkiye'ye örnek uygulama

6 saat önce

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardıma muhtaç insanlara daha rahat ulaşılması maksadıyla bir Whatsapp ihbar hattı kurdu.

Yalova'dan Türkiye'ye örnek uygulama, System.String[]

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yardıma muhtaç insanlara daha rahat ulaşılması maksadıyla bir Whatsapp ihbar hattı kurdu. Kurum bu hatta yapılan ihbarlara anında cevap vererek gerekli çalışmaları yapıyor.


Türkiye'de bir benzeri olmayan uygulama Yalova'da başlatıldı. Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü il genelindeki yardıma muhtaç vatandaşların tespiti ve belirlenmesi için bir whatsapp hattı oluşturdu. Bu hattı halka duyurmak adına da gerekli çalışmaları yapan kurum kısa sürede birçok ihbar almaya başladı. Bu sayede çok daha fazla sayıda yardıma muhtaç insana ulaşıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, "Türkiye'de kurumumuz anlamında engellilere ulaşmak adına ilk kez biz bir whatsapp ihbar hattı kurduk. Bu hattı il merkezi ve ilçelerde de duyurduk. Kısa süre zarfında beklediğimizden daha fazla ihbar gelmeye başladı. Hat sayesinde daha fazla yardıma muhtaç insana ulaşmayı başardık. Hattan gelen ihbarlarda adres bilgilerini dikkate alıyoruz. Belli bilgileri ihbarda bulunan kişiden talep ediyoruz. Ardından ekiplerimiz belirtilen noktaya gidip inceleme yapıyor. Bu kişi eğer hakikaten yardıma muhtaç birisi ise hemen gereken yardımlar yapılıyor. Bu hattı sadece fakirler, evsizler için değil kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi konularda da kullanıyoruz. Ülkeye bu anlamda öncü olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.


Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurulan whatsapp ihbar hattına 0552 424 77 77'den ulaşılabiliyor. Bu hatta yapılan ihbarlar tamamen gizli tutuluyor ve kişilerin kimlik bilgileri ise paylaşılmıyor. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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