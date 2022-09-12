Yalova'da hastanedeki sağlık görevlilerine saldıran anneyle kızı hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Yalova'da hastanedeki sağlık görevlilerine saldıran anneyle kızı hakkında tutuklama kararı

12.09.2022 12:55

Yalova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli sağlık personeline saldıran anne ile kızı hakkında adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Yalova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli sağlık personeline saldıran anne ile kızı hakkında adli kontrol şartıyla salıverilmelerinin ardından savcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı çıkarıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 3 Eylül'de Yalova Devlet Hastanesi'nin acil servisine kızı S.Ç. (19) ile gelen T.Ç. (44), serum takma isteğini yerine getirmeyen doktor ile hemşireye saldırdı.

Anne ve kızı, araya giren jandarma ve diğer güvenlik görevlileri tarafından durduruldu, olay anı kameraya yansıdı.

Kayıtlarda S.Ç. ile annesi T.Ç'nin, Uzm. Dr. Esengül Doğan (49), hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu'ya (28) saldırma anı ile bu sırada olayla ilgisi bulunmayan başka bir hasta yakınının bebeğiyle hızla içeriden çıkması yer alıyor.

Hastane polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürülen anne ve kızı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakimlikçe şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

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Kaynak: AA

Yalova, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da hastanedeki sağlık görevlilerine saldıran anneyle kızı hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

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