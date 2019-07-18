YALOVA DÜNYANIN EN BÜYÜK ARITMA ÜZERİNDEKİ GES TESİSLERİ TAMAMLANDI
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Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'nin (YASKİ), Türkiye'de ilk dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği'nin (YASKİ), Türkiye
'de ilk dünyada ise en büyük güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten arıtma tesisi projesi tamamlandı. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesis, kendi enerjisini kendisi üretecek.
1 MEGAVAT ENERJİ ÜRETECEK
Yalova'nın bütün mesken atıklarının arıtmasını yaparak temizlenen suyu, derin deşarj sistemi ile denize veren YASKİ, en büyük gideri durumundaki enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için proje geliştirdi. Türkiye'de bir ilk olan proje kapsamında, arıtma havuzlarının üzerine 3 bin 360 güneş paneli yerleştirildi. Dünya'da bir tek Amerika'da olduğu bilinen bir benzer tesisin, Yalova'daki tesisten 4 kat küçük olduğu öğrenildi. Panellerin kurulum aşaması tamamlanan tesis, 1 megavat enerji üreterek tesisin enerji ihtiyacının üçte birini karşılayacak.
6 MİLYON TL'YE MAL OLDU
Projenin 2 yıl önce başlatıldığını dile getiren YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi. Tesisisin Türkiye'de güneş enerjisi ile kendi elektriğini üreten ilk arıtma tesisi olduğunu söyleyen Kırtay, Hayata geçirdiğimiz bu GES Projesi havuzlar üzerindeki kurulu güç anlamında dünyanın en büyük, ülkemizin ise tek projesidir. Amerika'da bulunan ve bizden önce dünyanın 1 numarası olan tesis, 250 kilovat enerji üretirken bizim tesisimiz onun 4 katı yani 1 megavat enerji üretimi gerçekleştiriyor. 2 yıldır hayata geçirmeye çalıştığımız proje 6 ay süren panel yerleştirme çalışmaları sonucu tamamlandı. 4 havuz üzerine 3 bin 360 panel konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olan tesisi, Ağustos ayında törenle açacağız. Bu tesisten üretilen enerji ilk etapta ihtiyacımızın üçte birini karşılayacak. Arazi üzerine de kuracağımız panellerle tesisimizin enerji ihtiyacının 3'te 2'sini güneşten karşılayacağız dedi.
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