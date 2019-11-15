Son Dakika Haberleri: Yalova Efe Boks Kulübü'nden anlamlı hareket
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Yalova Efe Boks Kulübü'nden anlamlı hareket

6 saat önce

Yalova'da faaliyet gösteren Efe Boks Kulübü, yeni kurulmasına karşın aldığı başarılarla dikkat çekerken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Yalova Efe Boks Kulübü'nden anlamlı hareket, System.String[]

Yalova'da faaliyet gösteren Efe Boks Kulübü, yeni kurulmasına karşın aldığı başarılarla dikkat çekerken, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp yönetimi aldığı karar doğrultusunda şehit, gazi ve engelli ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak boks eğitimi vermeye başladı.


İlk olarak 2017 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda Yalova Efe Boks Kulübü'nden Muratcan Kargın şampiyonluk elde ederken, Fırat Altay ve Ferdi Altun ise Türkiye üçüncüsü olmuştu. 2019 yılında Gümüşhane'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise Murat Kargın yine kürsüye çıkarak Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yalova Efe Boks Kulübü, şampiyonalarda ki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Kulüp Kenan Öztürk, şehit ve gazi yakınları ile engelli ailelerine ücretsiz boks eğitimi verdiklerini söyledi. - YALOVA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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