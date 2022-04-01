Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı - Son Dakika
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Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

01.04.2022 12:51
Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

Yalova polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken 2 kilo 502 metamfetamin, 139,45 gram esrar, 10,06 gram skunk, 7.64 gram eroin, 6,54 gram sentetik kannabinoid ve 24 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Yalova polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken 2 kilo 502 metamfetamin, 139,45 gram esrar, 10,06 gram skunk, 7.64 gram eroin, 6,54 gram sentetik kannabinoid ve 24 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi.

Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29-31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

2 kilo uyuşturucuyla yakalan sürücü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, şüphe üzerine durdurulan 34 plaka sayılı araçta yapılan armada 2 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüsü emniyetteki işlemlerini ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Ş.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Torbacılar polisten kaçarken uyuşturucuları yola attılar

Öte yandan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan Narkotim ekipleri, yaya 2 şahsı durmak istedi. Polisten koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler kovalamaca sırasında üzerlerindeki uyuşturucular yola attılar. Polis kaçan şüpheliler T.Ö. E.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların kaçış güzergahında ve ikametlerinde aramalarında, 292 gram metamfetamin, 6,54 gram sentetik kannabinoid, 9,45 gram esrar, 21 adet sentetik ecza grubu hap, tabanca ve ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Metamfetamin ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

16 plaka aracı durduran ekipler araçta bulunan R.A. ile İ.G. isimli şahıslar üzerinde yaptığı aramada 210 gram metamfetamin ve tabanca, ele geçirdi. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin diğer bir çalışmasında 130 gram esrar ile yakalanan H.K.A. ile S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin yaptığı diğer çalışmalarda M.A, M.B, M.C.B ve S.A, Y.Ö ve Ö.G gözaltına alınırken 10,06 gram skunk, 7.64 gram eroin, 3 adet sentetik ecza grubu tablet hap ile 1 tabanca ele geçirildi. Şahıslarla ilgili kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla işlem yapıldı. - YALOVA

Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı
Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Yalova, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova Emniyeti'nden uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı - Son Dakika
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