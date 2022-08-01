Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
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Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı

01.08.2022 14:53
Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı

Yalova Emniyeti tarafından kentteki plajlarda vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

Yalova Emniyeti tarafından kentteki plajlarda vatandaşlar boğulma olaylarına karşı uyarıldı.

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları plajlarda bilgilendirme çalışması yapıldı. Bazı ekipler plajdan broşürler dağıtılırken bazı ekipler ise polis botu ile denizden vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suda boğulma olayları ile ilgili Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda bulunan plajlar mevzuat çerçevesinde kontrol edilmiştir. Konu ile ilgili olarak cankurtaranlar bilgilendirilmiştir. Tarafımızdan hazırlanan afişler plajlardaki işletmelere asılarak, vatandaşlara el broşürleri dağıtılmış, boğulma olayları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır" denildi. - YALOVA

YORUMLAR
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İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) Damperi açık kamyon üst geçide çarptı Damperi açık kamyon üst geçide çarptı
Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı - Son Dakika
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