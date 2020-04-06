YALOVA Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor - Son Dakika

Fide üretimi, Yalova'daki seralarda aralıksız sürüyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki süreçte tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için önlemler alırken, bugünlerde de fide üretimi Yalova'daki seralarda ara vermeden devam ediyor.

Yalova'daki 25 dönümlük serada, 92 çalışan ile fide üretim faaliyetleri sürüyor. Seralarda üretilen milyonlarca fide, kısa süre sonra toprakla buluşacak. Çalışanlar maske ve eldivenler ile önlemlerini alırken, geniş bir çalışma alanı bulunan serada sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor.

Seradaki fide üretimine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan fide üreticisi Serdar Canlı, Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren ülkemizde tarımsal faaliyetin önemini bilen bizler var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yalova'da domates, biber, salatalık, karpuz gibi her türlü sebzenin fidesini üretiyoruz. Üretim sırasında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özellikle dikkat ediyoruz. Şu ana kadar da gerek tedariklerde gerekse sevkiyatlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yaşayacağımızı da zannetmiyorum. Bu konuda gerek Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekse Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ve Yalova Valiliği'nin ilgi desteklerini de görüyoruz ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yalovalı çiftçileri tebrik ederek, Koronavirüs salgınına karşı hazırlıklıyız. Tarımsal üretimde aksama olmaması için üreticilerimizle planlı bir şekilde var gücümüzle çalışıyoruz. Ürettikleri fideleri ülkemizin dört bir yanında üretime kazandıran Yalovalı çiftçilerimizi gönülden kutluyorum ifadelerini paylaştı.