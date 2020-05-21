YALOVA Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada - Son Dakika

YALOVA Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada

Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kameradaYalova'da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada Yalova'da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana geldi. Tersanede, yük taşıyan sürücü, manevra yaptığı sırada forkliftin yanında bulunan iş arkadaşı Barış Çolak'ı fark etmedi. Çolak, forkliftin altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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