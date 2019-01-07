Son Dakika Haberleri: Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği Yeni Başkanını Seçti

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği Yeni Başkanını Seçti

1 saat önce

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği, olağanüstü genel kurul sonrasında yeni başkanını belirledi.

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği, olağanüstü genel kurul sonrasında yeni başkanını belirledi. 190 üyenin oy kullandığı seçimde kırmızı ve sarı listeler yarıştı.

116 oy alan kırmızı liste birinci olurken, Ufuk Özdilim Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin yeni başkan oldu. Seçimlere Fenerbahçe taraftarı olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da takip ederek iki başkan adayına başarılar diledi. Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin yeni başkanı Ufuk Özdilim, "Bizi bu göreve layık gören değerli delegelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca resmiyette rakip olduğumuz, ancak aynı camia içinde bulunduğumuz Kaya Yıldırım ağabeyim ile çok değerli 'sarı' liste destekçilerine de kongremize gösterdikleri saygı, sevgi ve centilmenliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Seçimin galibi 'kırmızı' liste. Ancak biz hiçbir delege, üye ve hiçbir taraftarımız arasında ayrım yapmadan, birleştirici güç olacağız. Galatasaray'a yakışan duruşumuz ve saygımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Başta eski başkan İlhan Gökkılıç olmak üzere; geçmiş dönemlerde derneğimize başkanlık yapmış değerli büyüklerimiz ve yönetim kurulu üyelerimize, böylesine güzel ve örnek bir kongre gerçekleştirdiğimiz için ayrı ayrı teşekkür etmek bizim borcumuzdur. Ayrıca kongremize katılan 'UltrAslan' Yalova Koordinatörü Abdullah Hartuç ile büyük Galatasaray taraftar ailesine de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin yeni yönetiminde Ufuk Özdilim'in yanı sıra Anıl Dinçer, İlker Dağdelen, Özkan Sarıahmetoğlu, Fatih Küce, Enes Buz, Rahmi Üstel, Kıvanç Kaya, Çağatay Akman, Ünal Yıldız, Fatih Ablay, Metin Zehir, Fatih Gürer ve Süleyman Çavdar bulunuyor. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Yalova, Galatasaray, Spor
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