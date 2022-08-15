Yalova'da sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Yalova'da sağanak etkili oldu

15.08.2022 10:18

Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Yalova genelinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan ve devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yalova-İzmit kara yolunda da belirli aralıklarla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için açık iş yerleri, pasaj ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı esnaf ise sabah açmaya geldikleri iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın öğleden sonra sona ermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da sağanak etkili oldu - Son Dakika

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