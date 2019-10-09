Son Dakika Haberleri: Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki
Son Dakika Güncel Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

2 saat önce

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)YENİDEN GÖZALTINA ALINDIYalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.

Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İsmail K. hakkında yakalama kararı verdi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan İsmail K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

---------

-Zanlının adliyeye çıkarılması

Dosya Adı0910ylvsapikfotocu

Süre1.48 Boyut 201 MB

HaberBerktuğ ÖNCÜ - Kamera Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA,(DHA)

Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki

Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Emir Can İğrek'in namaz kılarken çekilen videosu tepki çekti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını ölümden kurtardı Anne ile evlat arasında en zor karar Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]