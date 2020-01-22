Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi... - Son Dakika

Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi...

6 saat önce

YALOVA Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi.

YALOVA Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi

Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi...

Kalp Krizi, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
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