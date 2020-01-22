Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi... - Son Dakika

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Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi...
6 saat önce
YALOVA Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:41 Kaynak: DHA
YALOVA Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçirdi
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