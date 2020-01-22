Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

6 saat önce

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdiYALOVA'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

YALOVA'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi. Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova göç idaresi iletişim dairesi başkanı dr. kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Kalp Krizi, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 Kaynak: DHA
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