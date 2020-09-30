Hayırsever iş adamı Yalova'da 20 derslikli ilkokul yaptıracak - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yalova Group firması arasında 20 derslikli ilkokul protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende, Vali Muammer Erol, Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna protokole imza attı.

Protokol kapsamında Yalova Group tarafından eski meteoroloji müdürlüğünde 20 derslikli ilkokul binası yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Vali Erol, yapılacak okulun şehir merkezindeki Atatürk İlkokulunun tekli eğitime geçilmesini sağlayacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da firma yetkililerine teşekkür etti.

Eğitime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten iş adamı Orbay Tuna, "Benim için çok önemli ve anlam ifade ediyor. Yalova'ya hep böyle ilkokul, lise yaptırma arzumuz vardı ailece. Bize bu imkan sağlandığı için baştan sayın valimiz ve milli eğitim müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Törene, Yalova Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onay Tuna da katıldı.