Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu

10.09.2022 17:36
Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu

Yalova gündem haberi... AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yalova'nın Armutlu ilçesine geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yalova'nın Armutlu ilçesine geldi. Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ve belediyeyi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yalova'nın Armutlu ilçesinde, partisinin ilçe başkanlığı ile belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım'a, ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk eşlik etti. Bağatar ve Tutuk ile de görüşme gerçekleştiren Yıldırım'a, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi'nce 2,5 yılda yapılan çalışmaları Yıldırım'a aktararak, devam eden projeleri anlattı. Yalova'yı yakından takip ettiğini belirten Yıldırım, kentte kısa sürede önemli işlere imza atıldığını dile getirdi. Yıldırım, ilçe başkanlığı ile belediye ziyareti sonrası esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova gündem: Binali Yıldırım, Yalova'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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