Yalova gündem haberi | Yalova'da bir evde 28 bin 375 makaron ele geçirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir evde 28 bin 375 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Taşvanlı beldesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin 375 makaron ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
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