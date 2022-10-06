Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin 375 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova gündem haberi | Yalova'da bir evde 28 bin 375 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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