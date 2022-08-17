Yalova gündem: YALOVA'DA, 17 AĞUSTOS'UN 23'ÜNCÜ YILINDA, DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER TÖRENLERLE ANILDI - Son Dakika
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Yalova gündem: YALOVA'DA, 17 AĞUSTOS'UN 23'ÜNCÜ YILINDA, DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER TÖRENLERLE ANILDI

17.08.2022 07:28

Yalova yerel gündem haberine göre YALOVA'da, Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

YALOVA'da, Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

Yalova'da büyük yıkıma yol açan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. 2 bin 504 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin yıl dönümünde, Yalova'da düzenlenen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bulunan Deprem Anıtı'na kadar gerçekleştirilen 'sessiz yürüyüşle' başladı. Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı programda deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yaşamlarını yitirenler için dua okudu.

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İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı Depremde hayatını kaybedenler deprem saatinde dualarla anıldı
Kaynak: DHA

Deprem, Gölcük, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova gündem: YALOVA'DA, 17 AĞUSTOS'UN 23'ÜNCÜ YILINDA, DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER TÖRENLERLE ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova gündem: YALOVA'DA, 17 AĞUSTOS'UN 23'ÜNCÜ YILINDA, DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRENLER TÖRENLERLE ANILDI - Son Dakika
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